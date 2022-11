Everspace 2 z ostatnią aktualizacją we wczesnym dostępie. Oto zwiastun Ancient Rifts

fot. Rockfish Games

Everspace 2 to kosmiczna strzelanka z elementami RPG, która zadebiutowała w styczniu 2021 roku w ramach wczesnego dostępu na Steam. Tytuł najwyraźniej przypadł do gustu graczom, bo uzyskał "bardzo pozytywne" oceny na platformie Valve, a twórcy w dalszym ciągu go rozwijają. Niedawno doczekał się on premiery finałowej, przedpremierowej aktualizacji zatytułowanej Ancient Rifts.

Ancient Rifts wprowadza do gry między innymi dostęp do legendarnych przedmiotów, kolejne misje, a także zmodyfikowany system rozwijania postaci i pojazdów. Przy jego przebudowywaniu deweloperzy brali sobie do serca opinie przesyłane im przez społeczność. Oprócz tego w aktualizacji dodano także część zawartości endgame.

Everspace 2 jak na razie dostępne jest wyłącznie na PC (na platformach Steam, GOG i Microsoft Store). Na początek 2023 roku zaplanowano premierę pełnej wersji. Wtedy też tytuł ma trafić na konsole oraz doczeka się pełnego wsparcia dla Steam Decka.