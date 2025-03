Amanda Seyfried o porażce swojego kultowego filmu. Podaje konkretny powód

fot. materiały prasowe

Amanda Seyfried znów wspomina film Zabójcze ciało z 2009 roku w reżyserii Karyn Kusamy. Po premierze tytuł zebrał bardzo negatywne recenzje widzów i krytyków, ale po latach osiągnął w pewnych kręgach status kultowego filmu. Dlatego aktorka często jest o niego pytana, a kontynuacja po latach jest planowana. Tym razem aktorka wspomniała o przyczynach klapy.

Zabójcze ciało – klapa w kinach

Według aktorki przyczyną porażki była kiepska promocja Zabójczego ciała.

– Jeśli miałabym coś skrytykować w związku z filmem, to promocję. Była do bani, po prostu. Wszyscy jesteśmy co do tego zgodni. Ekipa od marketingu obniżyła wartość naszego filmu, pokazując go wyłącznie jako krwawe widowisko. Zniszczyli wrażenie. Karyn i Diablo tworzyły dobrą drużynę. Kocham moją postać. Po raz pierwszy mogłam zagrać nerdkę w okularach. Megan mogła zmienić się w demona. To było fantastyczne. Wszyscy dobrze się bawiliśmy, więc chcę to uczcić sequelem.

W rozmowie z GQ wyznała też, że według niej Zabójcze ciało to perfekcyjny film.

– Nie mogę krytykować samego filmu – dla mnie to film perfekcyjny. Ma jaja. Scenarzystka Diablo Cody napisała coś bez ogródek, pięknego, mądrego i zabawnego. Oddaliśmy określony niepokój w specyficzny, komediowy sposób, osadzony w wyjątkowym gatunku. Efekty specjalne były niesamowite, a do tego mieliśmy widowiskowe sceny kaskaderskie. Było w tym wszystko, czego mógłbyś chcieć.

Choć pojawiają się informacje o planach na Zabójcze ciało 2, na razie oficjalnie nie ogłoszono kontynuacji.