God of War: Ragnarok to najszybciej sprzedająca się gra na wyłączność PlayStation

fot. SIE

Na oficjalnym profilu PlayStation na Twitterze poinformowano o wielkim sukcesie God of War: Ragnarok. Nowa przygoda Kratosa i Atreusa w pierwszym, popremierowym tygodniu trafiła do ponad 5,1 milionów odbiorców. Tym samym jest to najszybciej sprzedająca się gra na wyłączność platform Sony w historii. Jest to również rekordowy wynik jeśli chodzi o sama serię God of War.

Informacji o wynikach towarzyszy okolicznościowa grafika oraz gratulacje skierowane w stronę zespołu Santa Monica Studio, który przygotował tę produkcję.

https://twitter.com/PlayStation/status/1595432230750674945

God of War: Ragnarok dostępne jest na konsolach PlayStation 4 i PS5. Tytuł ten został bardzo pozytywnie odebrany zarówno przez graczy, jak i branżowych krytyków. Więcej na temat gry możecie dowiedzieć się z recenzji opublikowanej na łamach naEKRANIE.pl.