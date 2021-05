Evil - klimatyczny zwiastun 2. sezonu. Kiedy premiera?

fot. CBS

2. sezon Evil został przeniesiony z telewizji CBS do amerykańskiej platformy Paramount+. Projekt jest więc w nowym domu, który oferuje więcej swobody niż stacja z Wielkiej Czwórki, która siłą rzeczy ma swoje ograniczenia. Ogłoszono, że premiera światowa odbędzie się 20 czerwca 2021 roku.

W obsadzie są Katja Herbers, Mike Colter, Aasif Mandvi, Michael Emerson, Christine Lahti, Kurt Fuller, Brooklyn Shuck, Skylar Gray, Maddy Crocco i Dalya Knapp.

Evil - zwiastun 2. sezonu

Evil - o czym serial?

Jest to psychologiczny thriller, który analizuje genezę zła, krocząc na granicy pomiędzy nauką, a religią. Psycholożką i książka badają różne sprawy na czele z opętaniem, domniemanymi cudami czy nawiedzenia przez duchy. Nie zawsze mamy do czynienia z elementem nadnaturalnym, a to manewrowanie pomiędzy prawdą, a fikcją sprawia, że widz ciągle angażuje się w analizowanie wydarzeń.

Decyzja o przeniesieniu do VOD jest związana z tym, że pierwszy sezon oglądał się tam o wiele lepiej, niż w telewizji podczas emisji na żywo.