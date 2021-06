Evil Dead: The Game - gameplay zaprezentowany. Bohaterowie kontra Martwe zło

fot. Boss Team Games

Zapowiadano, że na Summer Game Fest 2021 zobaczymy gameplay z Evil Dead: The Game i z obietnicy tej się wywiązano. Podczas prezentacji, którą prowadził Geoff Keighley, pokazano niemal 3 minutowy materiał z rozgrywki, w którym rolę narratora pełnił sam Bruce Campbell, czyli filmowy Ash Williams.

Zabawa skupia się na kooperacyjnych zmaganiach graczy (wcielających się w znane postacie) z przeważającymi siłami zła, choć pojawi się tu również opcja, by stanąć po tej drugiej stronie konfliktu. Materiał wyraźnie sugeruje, że rozgrywka będzie bardzo brutalna i nie zabraknie tu efektownych, krwawych ciosów kończących.

Evil Dead: The Game ma zadebiutować jeszcze w tym roku, ale dokładna data premiery nie została jeszcze ujawniona. Znane są natomiast platformy, na których pojawi się gra - to PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S/X i Nintendo Switch.