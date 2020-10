Evil - teaser 2. sezonu nagrany w domu przez obsadę

fot. materiały prasowe

Evil, czyli nowy serial twórców Żony idealnej, miał swoją premierę światową w 2019 roku. Produkcja zebrała dobre opinie, solidną oglądalność i ogłoszono 2. sezon.

Podczas panelu nie zdradzono zbyt wiele informacji o tym, co zobaczymy w nowych odcinkach. Zamiast tego przygotowaną zabawny trailer nagrany przez obsadę w domach. Jeden z aktorów nawet sam robi efekty dźwiękowe, aby było mrocznie. To właśnie to wideo zdradza kilka drobnych szczegółów na temat 2. sezonu.

Zdjęcia do 2. sezonu Evil ruszą w listopada 2020 roku. Data premiery nie jest znana.