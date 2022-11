Evil West - Danny Trejo po prostu chce grać! Aktor promuje polską produkcję

fot. youtube.com

W sieci pojawiło się nowe wideo promujące Evil West, czyli najnowszą produkcję studia Flying Wild Hog. Tym razem jest to materiał, w którym udział wziął Danny Trejo, meksykański aktor znany między innymi z takich produkcji, jak Desperado czy Maczeta.

Wideo wyraźnie naśmiewa się z trendów w branży, takich jak lootboksy, przepustki sezonowe i inna, płatna zawartość, która "zachęca" graczy do głębszego sięgania do portfela. Twórcy jasno dają do zrozumienia, że ich dzieło będzie grą w starym, dobrym stylu, w której liczy się przede wszystkim rozgrywka i dobra zabawa.

Evil West - premiera już 22 listopada na PC oraz konsolach PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series S/X. Tutaj możecie zapoznać się z naszymi wrażeniami z fragmentu rozgrywki, a wkrótce na łamach naszego serwisu przeczytacie recenzję gry.