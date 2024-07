UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

fot. Max

W 4. odcinku 2. sezonu Rodu smoka wiele się wydarzyło. Doszło do pierwszej, dużej bitwy między Zielonymi a Czarnymi, w której uczestniczyły smoki. W wyniku ich starcia z serialem pożegnała się Eve Best, która wcielała się w księżniczkę Rhaenys Targaryen. Zarówno ona, jak i jej ekranowy morderca, w którego wciela się Ewan Mitchell, zabrali głos w sprawie ostatniego odcinka.

Ród smoka - Eve Best o ostatnim odcinku

Aktorka zdradziła, że wiedziała już przy okazji 1. sezonu, że jej przygoda z serialem nie potrwa dłużej niż 2. sezony. Była z tym pogodzona. Tak samo pogodzona ze swoją śmiercią była Rhaenys, która w ostatniej chwili puściła siodło i rozłożyła ramiona. Okazuje się, że był to pomysł aktorki, który zaakceptował reżyser. Udało jej się to zrobić przy drugim podejściu, co uważała za niezwykłe.

Czy ciekawi ją, co będzie się działo w kolejnych odcinkach?

Na początku nie. Miałam podejście na zasadzie: "Cóż, już jej nie ma." Ale po przeczytaniu scenariusza zrozumiałam, że reszta niedługo siada do czytania 5. odcinka i tak dalej. Wtedy chciałam się dowiedzieć, co będzie dalej. Chcę wiedzieć, czy Corlys będzie naprawdę nieszczęśliwy? Na pewno mu przykro? Oby tak było! Oby był zdewastowany i dużo płakał!

Czy uważa, że byłaby lepszą królową od Viserysa?

Jak najbardziej. Na tym opiera się cała jej podróż. [...] Sara Hess powiedziała mi: "Jest w niej wiele podobieństwa do Hilary Clinton." I to prawda. To kobieta, która jest najbardziej inteligentna, ma najlepszą ekspertyzę, największe kwalifikacje, najbardziej wyważony temperament i intelektualizm, ale nie może pełnić tej roli z powodu swojej płci, a potem doświadcza tego ponownie, gdy może to dotknąć Rhaenyry.

Dlaczego Rhaenys musiała się poświęcić?

Nie mogła tego zrobić Rhaenyra. To Rhaenys musiała się poświęcić. Musiała to zrobić dla reszty. Inny dziennikarz nazwał ją z tego powodu Lancelotem. [...] Kiedy po raz drugi atakuje Vhagar, to jest misja kamikadze. W tamtym momencie bardzo przypominała mi samuraja. To był ostatni bastion szlachetnego wojownika. Mogła po prostu uciec i pozwolić reszcie się tym martwić, ale zawróciła, bo wiedziała, że to właśnie musi zrobić.

Ród smoka - Ewan Mitchell o ostatnim odcinku

Czy Aegon przeżył 4. odcinek?

Los Aegona jest nieznany. Nie chcę niczego zdradzać. Jednak w 5. odcinku wszyscy poznają konsekwencje tej bitwy. Nie mogę się tego doczekać. To był potężny cios w Czarnych.

Co kieruje Aemondem w trakcie wojny?

Wydaje mi się, że kieruje nim wiele rzeczy, ale bardzo podoba mi się pomysł, że chce on po prostu zaimponować swojej matce. Za każdym razem, gdy graliśmy scenę razem z Olivią Cooke i siedzieliśmy podczas zebrań rady, wyobrażałem sobie Aemonda i Alicent siedzących na dornijskiej plaży i pijących drinki z palemką.

Czy Daemon widzi siebie w Aemondzie?

To dobre pytanie, ale nie wiem, czy mogę na nie odpowiedzieć. To raczej pytanie do Matta. Uważam jednak, że część Aemonda chciałaby, żeby Daemon widział go w sobie.

Ewan Mitchell na temat rozbieranej sceny z 3. odcinka

Byłem już wcześniej nago na ekranie, ale nie w takim stopniu, jak w tamtym odcinku. To była decyzja, której nie podjęliśmy lekką ręką. Przed każdą taką sceną jest rozmowa odnośnie tego, jak daleko jesteśmy w stanie się posunąć, by było to dla nas komfortowe. Ja i reżyserka tamtego odcinka stwierdziliśmy, że chcemy, aby Aemond był jak najbardziej wiarygodny. Jest przyłapany w bardzo wrażliwym dla siebie momencie. Jego przestrzeń osobista jest pogwałcona przez brata i jego znajomych, zostaje poniżony. [...] Zastanawialiśmy się, czy powinien się owinąć kocem lub zasłonić rękoma, ale uznaliśmy, że on jest osobą, której nie obchodzi, co o nim pomyślisz. Ta beztroska jest przerażająca. Ktoś mnie zapytał pewnego dnia, czy moim zdaniem Aemond ma "mommy issues". Nie jestem pewien. On po prostu chce, żeby mama trochę bardziej go kochała. Dzieciaki tego potrzebują, żeby zbudować zbalansowany obraz samych siebie. Tej niepodważalnej miłości. Aemond tego nigdy nie dostał. Musiał tego szukać gdzie indziej. Znalazł to w Vhagar, starej smoczycy, co jest fajną paralelą dla mnie. I znalazł to w Madam Sylvi.