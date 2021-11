The Expanse - pełny zwiastun 6. sezonu. Widowiskowy koniec historii!

fot. Amazon Prime Video

The Expanse rozpoczyna finałowy sezon od wojny w systemie słonecznym. Marco Inaros przeprowadza ataki na Ziemię i Marsa. Napięcie wojną i strata bliskich grozi rozbiciem załogi Rocinante. Chrisien Avasarala podejmuje odważną decyzję i wysyła Bobbie Draper z tajną misją, która może przechylić szalę w konflikcie. W tym czasie Drummer i pozostałości jej rodziny są ścigani za zdradę Marco. Na odległej planecie pojawia się nowa siła...

The Expanse - zwiastun 6. sezonu

The Expanse - zdjęcia z 6. sezonu

The Expanse - sezon 6

Ostatni sezon ma 6 odcinków, więc cały budżet został przeznaczony na mniejszą liczbę odcinków. W obsadzie są Steven Strait (James Holden), Wes Chatham (Amos Burton), Shohreh Aghdashloo (Chrisjen Avasarala), Nadine Nicole (Clarissa Mao), Cara Gee (Camina Drummer),.

Przypomnijmy, że pierwsze trzy sezony były tworzone przez amerykańską telewizję Syfy, która potem go skasowała. Amazon Prime Video przejął projekt od 4. sezonu.

The Expanse - premiera finałowa sezonu w Amazon Prime Video odbędzie się 10 grudnia 2021 roku. Każdy nowy odcinek co tydzień aż do 16 stycznia 2022 roku.