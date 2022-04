Ezra Miller znów aresztowany! Flashowi grozi poważniejszy zarzut

fot. materiały prasowe

Ezra Miller został po raz kolejny aresztowany na Hawajach. Doszło do tego zaledwie kilka tygodni po poprzednim aresztowaniu, po którym postawiono mu zarzuty zakłócania porządku publicznego oraz nękania. Według największych portali Ezra Miller został aresztowany we wtorek 19 kwietnia w godzinach porannych w prywatnej rezydencji w miejscowości Pahoa.

Ezra Miller aresztowany

Czytamy w raporcie, że policja została wezwana na miejsce z uwagi na napaść. Ezra Miller zaczął zachowywać się irracjonalnie i burzliwie, gdy poproszono go o opuszczenie tego miejsca, do którego najwyraźniej nie był zaproszony. Wówczas według policji aktor rzucił krzesłem w 26-letnią kobietę, która w efekcie napaści miała rozcięcie na czole. Policja więc aresztowała Millera o 1:30 w nocy łapiąc go na światłach. O 4:05 rano Miller został zwolniony, ale śledztwo służb trwa. Aktorowi grozi zarzut napaści.

Co więcej, policja z Hawajów twierdzi, że od 7 marca 2022 roku wyczyny Ezry Millera były związane z 10 zgłoszeniami, w których policjanci musieli interweniować.

Kolejny areszt i potencjalnie poważniejsze zarzuty to jeszcze większy problem dla Warner Bros. i superprodukcji The Flash. Według nieoficjalnych informacji Warner Bros. wstrzymało wszystkie projekty z udziałem aktora. Na razie nie wiadomo, czy zostaną podjęte bardziej drastyczne decyzje, ale jako kolejne incydenty się powtarzają, studio będzie zmuszone do poważniejszych ruchów.

Nikt z Warner Bros. po raz kolejny nie komentuje incydentów z Ezrą Millerem. Problemy nie zaczęły się też ostatnio. W 2020 roku świat obiegło wideo, w którym aktor dusi kobietę przed barem w Islandii. Warner Bros. wówczas nic nie zrobiło w sprawie aktora.