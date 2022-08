Ezra Miller ukrywa matkę z dziećmi przed opieką społeczną. Aktor był zaangażowany w dokrętki do Flasha

fot. materiały prasowe

Ezra Miller jest wielkim problemem dla Warner Bros. Discovery, bo ich superprodukcja The Flash miała wyznaczyć nową drogę dla DC. Jednakże od miesięcy informujemy o aresztowaniach, napaściach, manipulacji, znęcaniu się i innych dziwnych oskarżeniach wobec Millera. Wygląda na to, że dostaliśmy kolejny odcinek serialu zatytułowanego Ezra Miller. Aktor po tym, jak został oskarżony o kradzież butelek z alkoholem z czyjegoś domu, został teraz bohaterem nowego raportu magazynu Rolling Stone. Wcześniej informowano, że Ezra Miller przetrzymuje w swojej posiadłości w Vermont matkę i jej trójkę dzieci, jednak teraz RS powołując się na informacje policji podaje, że ten pomaga ukrywać się matce z dziećmi, ponieważ ta straciłaby prawa do opieki. Na ten moment jednak miejsce pobytu 25-letniej kobiety i jej trójki dzieci nie są znane. Władze podejrzewają, że aktor ukrywa ich lokalizację.

The Hollywood Reporter przedstawia z kolei raport, z którego okazuje się, że Miller był zapraszany na dokrętki do filmu Flash, a nawet brał udział w ich organizowaniu i to w sytuacji, gdy wyszło na jaw wiele afer z jego udziałem.

Bierność studia Warner Bros. od kilku tygodni jest szeroko krytykowana przez fanów, ale artykuł zamieszczony na THR może dołożyć do tego kolejną cegiełkę. Okazuje się bowiem, że Miller uczestniczył w planowaniu dokrętek w okresie letnim, a konkretnie pod koniec maja 2022 roku. Łatwo można zatem policzyć liczne kontrowersje z udziałem aktora, a jednak studio dalej z nim ściśle współpracowało. Ściąganie do pracy aktora po jego wybrykach na Hawajach na pewno nie wygląda dobrze od strony PR-owej w sytuacji, gdy wydaje się, że minimum przyzwoitości byłoby potępienie i odcięcie się od czynów Millera w publicznym oświadczeniu. Nic takiego jednak nie miało miejsca do tej pory.

Przypomnijmy, że policja zlokalizowała aktora 7 sierpnia o godzinie 23:23 i wręczyła mu nakaz sądowy, który obliguje go do stawienia się na rozprawie 26 września. Na razie nie podjęto żadnych decyzji w sprawie Flasha, którego twarzą jest Ezra Miller. Premiera nie uległa zmianie. Dziennikarze donoszą, że pomimo kolejnych skandali, oceny na pokazach testowych filmu są bardzo wysokie. Premiera w 2023 roku.