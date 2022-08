Ezra Miller - nowe oskarżenia wobec gwiazdy Flasha. Kult na Islandii i znęcanie się psychiczne

fot. materiały prasowe

Ezra Miller jest wielkim problemem dla Warner Bros. Discovery, bo ich superprodukcja The Flash miała wyznaczyć nową drogę dla DC. Jednakże od miesięcy informujemy o aresztowaniach, napaściach, manipulacji, znęcaniu się i innych dziwnych oskarżeniach wobec Millera. Nowe doniesienia pochodzą z portalu Business Insider, który rozmawiał z Oliverem Ignatiusem. To on współpracował z Millerem i jego ofiarami przy projektach muzycznych.

Ezra Miller - manipulacje i znęcanie się

Ignatius odnosi się do relacji Millera z Tokatą Iron Eyes, o której już pisaliśmy. Przypominamy, że jej rodzice założyli sprawę sądową, bo ich zdaniem Miller faszeruje dziewczynę narkotykami i znęca się nad nią psychicznie. Sama Tokata oczywiście temu zaprzecza. Przyjaciel Millera tłumaczy, że był świadkiem niestosownych zachowań na Hawajach (tam Millera dwukrotnie aresztowano). Ezra zabrał dziewczynie telefon. Do tego raz zaczął wydzierać się na kobietę za to, że ma makijaż. Ignatius cytuje aktora:

- Co ty, ku**a robisz? Dlaczego nałożyłaś na siebie tę je**ną farbę klauna?

Sama Tokata Iron Eyes powiedziała Ignatiusowi, że tę rozmowę wyrwał z kontekstu. Zawsze broniła Millera. Powiedziała: Jeśli taki komentarz queerowej osoby o makijażu jest traktowany jako znęcanie się, to jest to retoryka homofobiczna.

Były przyjaciel Millera wspomina, że raz widział niechlujną próbę pocałowania Tokaty, ale dziewczyna temu zaprzeczyła. Ignatius był świadkiem ciągłego werbalnego znęcania się nad nią i to dla niego było przekroczeniem granic. Dlatego też zakończył współpracę i przyjaźń z aktorem. Powiedział: Zawiodłem się na ekstremalnie manipulacyjnym aktorze.

Ezra Miller miał kult na Islandii

Portal rozmawiał też z kobietami z Islandii. Według relacji i nowych oskarżeń aktor wynajmował dom w Rejkiawiku, w którym stworzył swojego rodzaju kult. Jego ofiary zachowują anonimowość w rozmowie z dziennikarzem. Twierdzą, że aktor wręcz tworzył ich rzeczywistość. Zawsze musiało być tak, jak mówił.

- Nie było tam miejsca na cudze opinie czy uczucia.

Poznajemy relację kobiety, która przyjechała tam na jeden dzień. Po wejściu zobaczyła materace rozłożone na podłodze. Skojarzyła to z komuną. Odnosiła wrażenie, że wszyscy byli zahipnotyzowani Millerem i nie zwracali uwagę na jego wybuchy agresji i zmiany nastroju. Sama uznała, że to przypomina kult lub sektę. Wspomniała, że Miller w jednej chwili potrafił zmieniać się z przyjaznego gospodarza w agresora.

W kwietniu 2020 roku Miller wynajął część hotelu Laugarbakki, do którego zabrał młodą kobietę walczącą z uzależnieniem. Wszystko pod pretekstem, że chce jej pomóc. Dziewczyna wspomina, że szybko zmieniło się to w piekło. Aktor znęcał się nad nią psychicznie. W jednej chwili mówił: "kocham cię", by zaraz później powiedzieć: "jesteś kur**sko obrzydliwa!". Dalej jest tylko dziwniej, bo Miller zaczął mieć obsesję na punkcie płodności i zaczął rozmawiać z jej łonem. Usłyszała, że powinna zostawić swoje życie dla lepszej przyszłości. Sama pomyślała wówczas, że dzięki Millerowi dostanie bilet do Hollywood. Teraz nazywa Ezrę manipulantem.

To jeszcze nie koniec. Matka 11-letniego dziecka w rozmowie z portalem wspomina, że Miller komplementował jego styl ubierania się i dojrzałość. Aktor chciał nawet stworzyć specjalną linię ubrań. Podobno był nachalny i ciągle naciskał na kontakt. Potem było jeszcze dziwniej. Miller zaproponował kobiecie, by wypiła jego krew. Do tego pojawił się w jej domu przebrany za kowboja. Spytał o zakup konia dla dziecka.

Na ten moment to tyle z nowych oskarżeń. W newsie macie linki do poprzednich doniesień.

Ezra Miller podróżuje z Tokatą i innym nastolatkami samochodem po Stanach Zjednoczonych. Podobno wpadł w paranoję, więc cały czas nosi przy sobie broń i kamizelkę kuloodporną. Sądzi, że śledzi go FBI i Ku Klux Klan. Tokata Iron Eyes natomiast twierdzi, że to tylko środki zaradcze jako odpowiedź na napaści i groźby śmierci.

