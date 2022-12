Fabelmanowie - nowy zwiastun. Tak dobrego filmu Spielberg nie zrobił od dawna

fot. materiały prasowe

Fabelmanowie doczekali się nowego zwiastuna, który zapowiada najnowszy film w reżyserii Stevena Spielberga. Według krytyków od dawnego nie zrobił czegoś aż tak dobrego. Na Rotten Tomatoes ma 91% pozytywnych recenzji (226 pozytywnych, 21 negatywnych) ze średnią ocen 8,2/10. Do tego w grudniu 2022 roku zdobył pięć nominacji do Złotych Globów.

Steven Spielberg napisał scenariusz razem z Tonym Kushnerem. Filmowiec oparł go na swojej młodości, tworząc coś inspirowanego swoim życiem w stylu autobiografii

Fabelmanowie - zwiastun

Fabelmanowie - o czym jest film?

Jest to głęboko osobisty portret dzieciństwa w XX wiecznej Ameryce. Jest to opowieść o dorastaniu młodego człowieka, który odkrył destrukcyjny sekret własnej rodziny. Jednocześnie jednak jest to eksploracja mocy kina, które pomaga dojrzeć prawdę o sobie i najbliższych.

W obsadzie są Gabriel LaBelle, Seth Rogen, Jeannie Berlin, Julia Butters, Robin Bartlettt, Keeley Karsten, David Lynch (słynny reżyser ma cameo), Michelle Williams, Paul Dano oraz Judd Hirsch.

Fabelmanowie - premiera w polskich kinach jest zaplanowana na 30 grudnia 2022 roku.