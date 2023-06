Fable - zwiastun gry z wieloma negatywnymi ocenami na YouTube. O co chodzi?

fot. Xbox Game Studios

Na tegorocznej prezentacji Xbox Games Showcase pokazano zwiastun nowej odsłony serii Fable. Materiał utrzymany był w charakterystycznym, pełnym humoru stylu, z którego znana jest ta marka. Wideo jednak nie wszystkim przypadło do gustu i spotkało się ze sporą krytyką ze strony internautów. Dość powiedzieć, że po tygodniu od publikacji w serwisie YouTube, zwiastun zdobył 24 tysiące "polubień" i aż 20 tysięcy "łapek w dół", stając się tym samym najgorzej ocenianym materiałem z czerwcowej konferencji.

Zdecydowanej większości osób decydujących się na wystawienie negatywnej oceny nie przypadł do gustu wygląd głównej bohaterki, która pojawia się w materiale wideo. Nie jest to pierwsza taka sytuacja, bo dochodziło do tego już między innymi w przypadku Horizon Forbidden West. Istotna różnica polega na tym, że w serii Fable gracze mieli pewien wpływ na to, jak będzie wyglądać ich postać: zmieniał się on w wyniku podejmowanych decyzji moralnych, a druga i trzecia odsłona pozwalały także wybrać płeć bohatera lub bohaterki.

Na ten moment nie znamy szczegółów dotyczących tego, jak będzie wyglądać to w nadchodzącej części, ale wiele podobnych produkcji z ostatnich lat przyzwyczaiło graczy do rozbudowanych kreatorów i niewykluczone, że podobnie będzie wyglądać to w przypadku tego tytułu. Na szczegóły najprawdopodobniej będziemy musieli jednak jeszcze trochę poczekać, bo zwiastun nie ujawnił żadnej, nawet przybliżonej daty premiery. To zaś może sugerować, że na pojawienie się gry na sklepowych półkach w ciągu najbliższych kilku miesięcy raczej nie mamy co liczyć.