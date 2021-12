Facebook Gaming zaprasza do gry w wieloosobowego Pac-Mana

fot. pexels.com

Firma Meta chciałaby stać się realną alternatywą dla twitchowych streamerów i ma kilka pomysłów na to, jak zachęcić nas do korzystania z platformy Facebook Gaming. Jednym z nich jest nowa funkcja Play With Streamer, która – jak sama nazwa wskazuje – pozwoli widzom dołączyć się do rozgrywki z obserwowanym streamerem.

Jako pierwsi skorzystają z niej twórcy grający w Pac-Man Community, wieloosobową modyfikację kultowej gry stworzoną we współpracy Bandai Namco ze studiem Genvid. Tytuł poddano daleko idącym modyfikacjom, aby uwspółcześnić go i przystosować do ogrywania w trybie wieloosobowym. Pac-Man Community pozwoli m.in. zmierzyć się na jednej arenie czterem graczom jednocześnie, projektować własne labirynty czy zdobywać wyzwania społecznościowe.

Na tym jednak nie koniec, gdyż w parze z wieloosobową odsłoną Pac-Mana platforma przygotowała także narzędzie Facebook Interactives. Nowa nakładka graficzna wzbogaci interfejs odbiorcy streamingowych treści, zwiększając jego interaktywność. Po aktywowaniu Watch Mode w Pac-Man Community widzowie będą mogli wchodzić w pośrednią sterować grą np. poprzez kontrolowanie szybkości duchów lub Pac-Mana, realnie wpływając w ten sposób na tempo rozgrywki.

Według Facebooka taka próba połączenia twórcy z odbiorcami ma być jednym z pierwszych kroków na drodze do wdrożenia w życie idei metawersum. Choć zakres interakcji pomiędzy użytkownikami będzie mocno ograniczony, pozwoli przetestować za pośrednictwem Pac-Man Community proste narzędzia komunikacyjne, które w przyszłości posłużą do konstruowania znacznie bardziej skomplikowanych metawersów.

