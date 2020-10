Falcon and the Winter Soldier - Danny Ramirez w obsadzie serialu Disney+

materiały prasowe

The Falcon and the Winter Soldier miało zadebiutować na Disney+ jeszcze w tym roku, ale ostatecznie do tego nie dojdzie. Zdjęcia do tej produkcji wciąż są realizowane, mamy także nazwisko kolejnego aktora, który dołączył do obsady serialu MCU.

Portal The Hollywood Reporter podaje, że nowym aktorem jest Danny Ramirez (On My Block). Nie jest wykluczone, że aktor pojawił się na planie już dużo wcześniej, ale teraz mamy spóźnioną informację o jego udziale. Tym bardziej, że określono jego rolę w kategoriach "A Pivotal Role", zatem odegra znaczący udział w serialu Disney+. Nie podano przy tym informacji o postaci, w którą może się wcielać, ale fani ruszyli ze spekulacjami.

Najczęściej przy tej okazji pojawia się nazwisko Joaquina Torresa. W komiksach Marvela jest to drugi Falcon, który przyjął to miano po tym, jak dzierżący tę rolę wcześniej Sam Wilson, został Kapitanem Ameryką.

