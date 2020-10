Marvel - [SPOILER] jako nowi Doktor Strange i Iron Fist. Zupełne zaskoczenie

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Marvel wypuścił na rynek amerykański zeszyt Avengers #37, ten sam, w którym Wolverine rzucił wyzwanie Mocy Phoenixa. Scenarzysta Jason Aaron postanowił jednak jeszcze bardziej zszokować czytelników, pokazując, że dotychczasowe zdolności Doktora Strange'a i Iron Fista zostały przejęte przez innych bohaterów. Nawet jeśli zmiana na tym polu jest jedynie chwilowa, z całą pewnością może stanowić dla nas nie lada zaskoczenie.

Historia ta jest kulminacją wydarzenia Era Khonshu, w ramach którego księżycowe bóstwo stojące za działaniami Moon Knighta raz po raz przejmowało moce kolejnych Mścicieli. Ostatecznie naprzeciw Khonshu stanęli Czarna Pantera i Robbie Reyes aka Ghost Rider. W trakcie nierównego pojedynku z bogiem T'Challa zdecydował się na ryzykowne posunięcie: odwołując się do zapoczątkowanego milion lat przed naszą erą sojuszu, przyzwał on uwięzione na szyi przeciwnika mistyczne totemy, w których skumulowano potęgę Najwyższego Maga i Iron Fista.

Chwilę później mogliśmy zobaczyć, jak moce herosów znajdują nowych gospodarzy. I tak ta Doktora Strange'a trafiła do... Blade'a (przedstawiono go teraz jako Blade'a, Najwyższego Maga), a źródło siły Żelaznej Pięści do She-Hulk (Iron Hulk). Tak wzmocnieni bohaterowie wzięli się za łby z armią Khonshu.

Zobaczcie opisywany fragment komiksu:

Avengers #37 - plansze

Komentatorzy w sieci skłaniają się ku przypuszczeniu, że zmiana na tym polu potrwa krótko. Nie możemy jednak wykluczyć, że Blade i She-Hulk z nowym katalogiem mocy wpłyną na najbliższe wydarzenia, ustawiające fundamenty pod nadchodzący event Domu Pomysłów, Enter the Phoenix.