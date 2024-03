Falcon i Zimowy Żołnierz nie doczekał się 2. sezonu. Anthony Mackie jest zawiedziony

1. Tony Stark to geniusz w lśniącej zbroi – w tym komiksie dosłownie. Choć Iron Man jest znany ze swojej technologii, w zeszycie "What If...?" #33 superbohater utknął w czasach Króla Artura, w których można jedynie pomarzyć o sztucznej inteligencji. Przygoda Tony'ego Starka na Camelocie kończy się tak, że najpierw zostaje rycerzem Okrągłego Stołu, a później następcą samego Króla Artura. Jako nowy władca tworzy spokojną i pełną pokoju linię czasową.