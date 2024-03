Deadpool & Wolverine - Marvel tym zabiegiem zrewolucjonizuje multiwersum? Antagonistka z hełmem Magneto?

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Nie ma dnia, by do sieci nie trafiały nowe spekulacje na temat najbliższej odsłony MCU, filmu Deadpool & Wolverine. Jak raportuje teraz doskonale poinformowany w świecie historii superbohaterskich scooper Daniel Richtman, produkcja Marvela może wprowadzić prawdziwą rewolucję dla całego multiwersum - w każdej z wchodzących w jego skład rzeczywistości miałaby bowiem istnieć jedna postać, której śmierć automatycznie przekładałaby się na koniec danego uniwersum.

Ta koncepcja, do której odwołanie ma pojawić się na ekranie, posiada swoje źródło w komiksach Jonathana Hickmana. To z nich dowiedzieliśmy się, że wszechpotężna, kosmiczna rasa Beyonders we wszystkich rzeczywistościach tworzących multiwersum powołała do istnienia Molecule Mana - ten ostatni pełnił rolę swoistej "bomby", a jego śmierć w jednym z uniwersów oznaczała koniec całego świata. Później Doktor Doom więził warianty tej postaci, tworząc z nich broń do walki z Beyonders.

Cassandra Nova z hełmem Magneto?

Nowe doniesienia na temat produkcji Deadpool & Wolverine przedstawia także inny scooper, Cryptic4KQual. Dotyczą one tego, jak zostanie przedstawiona mająca być antagonistką opowieści Cassandra Nova:

Będzie ona wiernym odwzorowaniem komiksowego pierwowzoru. Jest zła, pokręcona na poziomie mentalnym i reprezentuje poważny rodzaj złoczyńców. Nie szanuje życia innych postaci i jest bardzo niebezpieczną przeciwniczką.

Co ciekawe, według tego samego scoopera w filmie powinna znaleźć się wzmianka o hełmie Magneto, który miałby zostać wymieniony jako potencjalna broń przed telepatycznymi zdolnościami Cassandry Novy. Sęk w tym, że antagonistka już wcześniej miała wejść w posiadanie właśnie tego przedmiotu.

Film Deadpool & Wolverine wejdzie na ekrany polskich kin 26 lipca.