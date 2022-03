Falcon i Zimowy żołnierz - Disney nie ocenzurował serialu? Jest wyjaśnienie

Marvel/Disney+

Informowaliśmy, że internauci zauważyli cenzurę w serialu Falcon i Zimowy żołnierz. Dwie brutalne sceny zostały zmienione rok po premierze. Możecie zobaczyć ich porównanie poniżej w galerii.

Disney cenzuruje?

Ryan Parker z The Hollywood Reporter spieszy z wyjaśnieniem. Jego źródło donosi, że to nie była świadoma cenzura. Doszło do problemu oprogramowania, które wrzuciło na stronę platformy przez przypadek zły plik. Zostało to szybko naprawione.

https://twitter.com/TheRyanParker/status/1509232352652062723

Trudno jednak w tym miejscu traktować to wyjaśnienie jako pewnik, bo skoro istnieje plik z ocenzurowanymi scenami, to po co on powstał? W jakim celu? Nie jest też wykluczone, że jest to reakcja na bardzo negatywne głosy w mediach społecznościowych na ten fakt cenzury. Platforma Disney+ ani nikt z Marvel Studios nie skomentowali tego wydarzenia.

Przypomnijmy, że serwis Disney+ trafi do Polski 14 czerwca 2022 roku. W ofercie będzie wówczas Falcon i Zimowy żołnierz w oryginalnej, nieocenzurowanej formie, jaką znają widzowie na świecie.

Jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co istotne w popkulturze.