Falcon i Zimowy Żołnierz - serial będzie fundamentem dla kolejnych projektów MCU

Premiera serialu Falcon i Zimowy Żołnierz tuż za rogiem, wobec tego twórcy projektu chętnie udzielają kolejnych wywiadów dotyczących produkcji. Scenarzysta Malcolm Spellman wyjawił w rozmowie z portalem ComicBook, że serial stworzy pewne podwaliny pod przynajmniej trzy kolejne produkcje Kinowego Uniwersum Marvela. Jednak nie chciał zdradzić, o jakie projekty chodzi. Co ciekawe prezes Marvel Studios, Kevin Feige, potwierdził, że jest już pomysł na wykorzystanie pewnych postaci z Falcon i Zimowy Żołnierz.

Spellman wypowiedział się również na temat postaci Zemo i Sharon Carter w produkcji. Zdradził, że Zemo w zasadzie postrzega siebie jako bohatera, co sprawia, że jest jeszcze bardziej niebezpieczny. Stwierdził, że chcieli dać złoczyńcom uzasadnione argumenty ich działań, które sprawią, że nawet bohaterowie będą czasem musieli im przyznać rację. Zatem Zemo w serialu musi pogodzić się z tym, że jego świat pogrążył się w chaosie i stawia się na pozycji osoby, która musi to naprawić. Natomiast Sharon, mimo, że nie wiemy, co się z nią działo po wydarzeniach z Wojny Bohaterów, to gdy ją zobaczymy w serialu będziemy wiedzieć, przez co przeszła. Mimo, że ma twarz dziecka i wygląda niewinnie, ma teraz dużo więcej przewagi.

Zadebiutował również nowy zwiastun produkcji:

Kari Skogland, reżyserka projektu, wyjawiła, że akcja serialu dzieje się około 6 miesięcy po powrocie ludzi, po ich wymazaniu przez Thanosa, przed wydarzeniami z filmu Spider-Man: Daleko od domu.

W serialu mamy zobaczyć Madripoor, wyspę bardzo dobrze znaną fanom komiksów Marvela, zwykle kojarzoną z X-Menami, szczególnie z Wolverinem. Kevin Feige potwierdził, że wcześniej Marvel Studios nie miało praw do tego miejsca, zanim Disney przejął 20th Century Fox.

Natomiast gwiazdy produkcji, Anthony Mackie i Sebastian Stan pojawili się na sesji okładkowej do Entertainment Weekly:

https://twitter.com/falconandwinter/status/1371853979261493254

Falcon i Zimowy Żołnierz - premiera serialu na Disney+ 19 marca.