WandaVision - serial Marvela doczekał się szczerego zwiastuna

WandaVision to pierwszy serial aktorski Marvel Studios i platformy Disney+, który opowiada o tytułowej parze znanej już fanom MCU. Screen Junkies to kanał na YouTube, na którym twórcy zamieszczają między innymi materiały z serii Honest Trailers. W zabawny sposób wytykają one pewne błędy znanych produkcji filmowych i serialowych. Bohaterem nowego odcinka cyklu jest właśnie wspomniane WandaVision. Wideo możecie obejrzeć poniżej.

W serialu tytułowi bohaterowie żyją na przedmieściach w pozoru spokojnych warunkach, zawiązując dobre relacje z sąsiadami i mierząc się ze zwykłymi problemami jak kolacja z szefem Visiona. Jednak okazuje się, że ich idealna egzystencja kryje okrutną tajemnicę. Tak nasi bohaterowie wplątują się w aferę związaną z mrocznymi siłami i pewną agencją rządową.

W obsadzie produkcji znaleźli się między innymi Elizabeth Olsen, Paul Bettany, Kat Dennings, Kathryn Hahn, Randall Park i Teyonah Parris.