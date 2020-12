Falcon i Zimowy Żołnierz pomogli zakończyć walkę o władzę w Hydrze. Przywódcą został [SPOILER]

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Informowaliśmy Was już, że w serii Falcon & Winter Soldier tytułowi bohaterowie siłą rzeczy wzięli udział w walce o przywództwo w Hydrze. Przypomnijmy, że na czele złowrogiej organizacji chcieli stanąć Baron Zemo i Veronica Eden. Ta ostatnia, wykorzystując sieć znajomości w amerykańskim rządzie, zapewniała nawet herosów, że pod jej władzą grupa przejdzie metamorfozę, przyczyniając się w przyszłości do czynienia dobra. Te zamiary okazały się blefem: w rzeczywistości Eden dążyła do powiększenia wpływów Hydry, podczas gdy Zemo chciał powrócić do status quo.

W 5. odsłonie opowieści doszło do starcia zainteresowanych objęciem przywództwa w organizacji. Pomagierzy Barona najpierw zaczęli ostrzeliwać Veronicę, by następnie - zupełnie nieoczekiwanie - skierować lufy karabinów w stronę zwolenników złoczyńcy. Koniec końców Eden i Zemo starli się w walce jeden na jeden; wygrał ją drugi z nich, chcąc odebrać życie przeciwniczce.

Na placu boju pojawili się jednak Falcon, Zimowy Żołnierz i pomagający im Natural. Pojmali oni kobietę, by później zabrać ją do aresztu - w tym samym czasie Zemo zdołał uciec.

Ostatecznie to Baron Zemo objął przywództwo w Hydrze. Wiemy, że w przyszłości organizacja wciąż będzie działać w ukryciu; z perspektywy Falcona i Zimowego Żołnierza jest to o tyle korzystne, że Eden pragnęła, by grupa odcisnęła potężne piętno na amerykańskiej i światowej polityce.