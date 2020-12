Marvel wprowadza złowrogie wersje Sanctum Sanctorum. Shang-Chi spotka je w MCU?

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Marvel

Fani Marvela i MCU doskonale znają już Sanctum Sanctorum, obdarzone magicznymi właściwościami lokacje, w których mieszkają Doktor Strange i inni Mistrzowie Sztuk Tajemnych. Ich podstawowym przeznaczeniem jest monitorowanie i przeciwdziałanie wszystkim nadnaturalnym zagrożeniom Ziemi. W filmowym świecie istnieją 3 tego typu placówki: jedna z nich umiejscowiona jest w Nowym Jorku, druga w Londynie, trzecia zaś w Hongkongu. Jak się teraz okazuje, w komiksowym uniwersum funkcjonują także złowrogie wersje Sanctum Sanctorum.

Z zeszytu Shang-Chi #3 dowiedzieliśmy się, że Stowarzyszenie Pięciu Broni, starożytna organizacja powołana do istnienia przez przodków tytułowego bohatera, utrzymuje 5 domów na terenie całego świata; znajdziemy je w Chinach (główna placówka), Japonii, Francji, Rosji i Anglii. Działają one na podobnej do Sanctum Sanctorum zasadzie, z jednej strony monitorując zewnętrzne, magiczne zagrożenie, z drugiej stając się ośrodkiem wiedzy i szkolenia w korzystaniu z nadnaturalnych zdolności i artefaktów. Rzecz w tym, że w przeciwieństwie do miejsca zamieszkania Doktora Strange'a, domy te największe niebezpieczeństwo rozpoznają w naszym świecie.

Shang-Chi #3 - plansze

Amerykańskie portale popkulturowe spekulują, że nie możemy wykluczyć, iż złowrogie wersje Sanctum Sanctorum zobaczymy także w MCU. Wątek skorumpowanego Stowarzyszenia Pięciu Broni rzuca bowiem zupełnie nowe światło na genezę Shanga-Chi i jego przodków, znacznie poszerzając naszą wiedzę o świecie tytułowego bohatera.