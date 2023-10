Falcon i Zimowy Żołnierz - ten wątek usunięto przez pandemię? Nowe informacje

Fot. Marvel

Pojawiły się nowe interesujące informacje na temat usuniętego wątku z Falcon i Zimowy Żołnierz. Co nas ominęło?

Już wcześniej krążyła plotka, że w serialu miał pojawić się wątek rozprzestrzeniającej się choroby zakaźnej, który w obliczu wybuchu pandemii koronawirusa został ostatecznie usunięty. I choć zostało potwierdzone, że coś rzeczywiście zostało skasowane, to nigdy nie zdradzono, co dokładnie, więc te doniesienia pozostawały pod znakiem zapytania. Jednak książka MCU: The Reign of Marvel Studio w końcu rozwiała wszelkie wątpliwości.

Falcon i Zimowy Żołnierz - ten wątek usunięto przez pandemię?

Jak zostało napisane w MCU: The Reign of Marvel Studio:

[...] Pandemia nie tylko zmusiła serial do przerwania zdjęcia w Pradze, ale także sprawiła, że planowany wątek o superbohaterach, próbujących powstrzymać szybko rozprzestrzeniającą się chorobę, wydawał się nieco zbyt bliski rzeczywistości.

Co ciekawe, Malcolm Spellman, reżyser serialu Falcon i Zimowy żołnierz, w podcaście Fade to Black przyznał, że usunięto pewien wątek poboczny, jednak dodał, że nie miało to nic wspólnego z pandemią.

Podobał mi się [usunięty wątek - przyp. red.] i nie miał nic wspólnego z pandemią... Chciałbym przekonać się, czy dałoby się nakłonić jakichś scenarzystów, by na jego podstawie stworzyli komiks, ponieważ Kevin [Feige - przyp. red.] chyba tak robi. Powiedziano mi, żebym przestał o tym mówić.

