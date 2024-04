Fallout 4 - aktualizacja next-gen nie dla wszystkich. Posiadacze wersji z PS Plus będą musieli poczekać

fot. Bethesda

Fallout 4 na konsolach PlayStation 4 i Xbox One otrzymał bezpłatną aktualizację do wersji na nowsze urządzenia Sony i Microsoftu: PS5 i Xbox Series X|S. Umożliwia ona między innymi zabawę w wyższej rozdzielczości i nawet w 60 klatkach na sekundę, a gracze mają do wyboru tryb jakości i wydajności. Nie zabrakło też innych zmian i poprawek.

Okazuje się jednak, że nie wszyscy mogą cieszyć się nowościami. Na ten moment wersja PS4 pozyskana w ramach abonamentu PlayStation Plus Extra nie daje możliwości bezpłatnej aktualizacji. Mogą jej dokonać tylko te osoby, które zakupiły grę na płycie lub cyfrowo w PS Store. Bethesda zapewniła jednak, że wkrótce ulegnie to zmianie. Żaden konkretny termin nie padł, ale ich zespół ma już nad tym pracować.

Zaznaczono jednak, że dotyczy to wyłącznie wersji z PS Plus Extra. Przedstawiciel Bethesdy nie był w stanie odpowiedzieć czy aktualizacji będzie można poddać również Fallouta 4 odebranego dawniej w ramach PlayStation Plus Collection.

