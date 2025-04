Powstanie prequel Grzeszników? Michael B. Jordan entuzjastycznie o pomyśle. A reżyser?

foto. materiały prasowe

Grzesznicy wciąż dobrze radzą sobie w box office (do tej pory zarobili 160 mln dolarów), a do tego widzowie oraz krytycy chwalą produkcję Ryana Cooglera, który stanął za kamerą tego horroru. Dlatego fani zaczęli się zastanawiać czy powstanie kolejny film.

Grzesznicy - czy jest szansa na powstanie franczyzy?

Podczas niedawnego wywiadu Coogler i Michael B. Jordan, który wciela się w podwójną rolę, zostali zapytani wprost czy istnieje możliwość na powstanie prequela Grzeszników, który opowiadałby historię braci pracujących dla gangstera Ala Capone. Aktor entuzjastycznie podszedł do tego pomysłu.

Zawsze jestem za. Nie mówię, że on by tego nie zrobił [wskazał na Cooglera], ale po prostu mówię, że byłbym za.

Następnie oddał głos reżyserowi, mówiąc żartobliwie, że to "on wydaje rozkazy". Z kolei Coogler wskazał, że decydentem jest jego żona, Zinzi Coogler, która jest doświadczonym filmowcem, pracującym od dwóch dekad w branży jako tłumacz języka migowego. Pełni też funkcję producentki. Twórca wyjaśnił, że dzieli świat na ten sprzed filmu i po nim, co dla niego jest największym komplementem. Jordan dodał, że to oznacza, że widzom zależy na postaciach i chcą zobaczyć, co się z nimi stanie.

Grzesznicy - zdjęcia, zwiastun, plakaty

Grzesznicy - fabuła

Próbując porzucić swoje trudne życie, bliźniacy (Jordan) wracają do rodzinnego miasta, aby zacząć od nowa i odkrywają, że czeka na nich jeszcze większe zło.