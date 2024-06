Fallout – ile będziemy musieli czekać na 2 sezon? Twórcy działają „tak szybko, jak to możliwe”

fot. Amazon Prime Video

Tydzień po premierze pierwszego sezonu Amazon oficjalnie potwierdził, że Fallout otrzyma kolejne odcinki. Mogłoby się wydawać, że firma będzie chciał utrzymać falę popularności serii i na drugi sezon serialu nie będziemy musieli długo czekać. Nadzieję na krótką przerwę między sezonami studzi showrunner Graham Wagner, który w najnowszym wywiadzie dla The Hollywood Reporter przyznał, że prace nad nowymi epizodami Fallouta wciąż znajdują się na wczesnym etapie prac.

Fallout - na 2. sezon jeszcze trochę poczekamy

Wagner w rozmowie z THR przyznał, że twórcy działają tak szybko, jak jest to tylko możliwe:

Internet ma ciekawy zwyczaj nadawania niewiążących oświadczeń jako wiążące, dlatego waham się, czy podać datę, która zostanie wyrwana z kontekstu i będzie widoczna na Reddicie przez mniej więcej rok. Działamy jednak tak szybko, jak to możliwe, a w pierwszym sezonie wykonaliśmy już wiele ciężkich prac. Mamy już gotowe zestawy, zasoby, efekty wizualne. W tym sezonie twardo stąpamy po ziemi. Będziemy naciskać gaz do dechy, aby drugi sezon ukazał się tak szybko, jak to tylko możliwe.

Druga showrunnerka, Geneva Robertson-Dworet, dodała, że w drugim sezonie znajdzie się sporo elementów, z których twórcy musieli zrezygnować w pierwszym sezonie:

Jest tak wiele rzeczy, które chcieliśmy zrobić w pierwszym sezonie i pomyśleliśmy: „To byłoby niesamowite, zróbmy to w drugim". Jest to naprawdę ekscytujące i jesteśmy po prostu bardzo wdzięczni, że mamy możliwość przeniesienia na ekran wszystkich rzeczy, które nie do końca pasowały do ​​pierwszego sezonu. Jesteśmy pełni entuzjazmu, że możemy zrobić te rzeczy właśnie teraz.

Wysokobudżetowe seriale przyzwyczaiły nas, że na kolejne sezony musimy czekać dwa lata. Wygląda na to, że dotyczyć będzie to również Fallouta i twórcy nie planują rozpocząć zdjęć jeszcze w tym roku. Tym samym premiery drugiego sezonu możemy prawdopodobnie spodziewać się najwcześniej w 2026 roku.

Fallout – cały pierwszy sezon dostępny jest na Amazon Prime Video.

