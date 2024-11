Dwayne Johnson wskazuje najtrudniejszą piosenką w Vaianie 2. "Jest trochę jak Bohemian Rhapsody"

foto. materiały prasowe

Vaiana 2 wpłynęła już do polskich kin, jednocześnie podbijając te amerykańskie i zwiastując kolejny hit Disneya w tym roku. Pierwszy film jest uznawany za perełkę, a recenzje drugiego wskazują, że poziom został utrzymany mimo problemów zakulisowych - Vaiana 2 zaczynała jako serial dla Disney+.

To, co fani zapamiętali najbardziej z jedynki, to wiele charakterystycznych i wpadających w ucho piosenek. W dwójce można spodziewać się powtórki. Więcej o tym opowiedział Dwayne Johnson dla Entertainment Weekly. Jedna z piosenek, czyli Can I Get A Chee Hoo? szczególnie zapadła mu w pamięć. Cały film opowiada o dojrzewaniu. Ma to mieć przełożenie na relację Vaiany i Mauiego. W jedynce to on potrzebował szturchnięcia i dodatkowej motywacji. Tym razem to on zrobi to dla bohaterki. Can I Get A Chee Hoo? to zdaniem Johnsona trudna, ale ważna piosenka.

Jestem dumnym ojcem trójki dziewczyn. Piosenka o sile dziewczyn jest super. Popieram to. Popieram wszystko, co związane z kobiecą siłą. Nie będę wchodzić w szczegóły, ale kiedy Barlow i Bear siadają do pisania, to są nie do powstrzymania. Abigail i Emily przyszły z czymś będącym wielkim wyzwaniem i pokochałem to. Było wiele sesji nagraniowych, żeby to się udało, bo ta piosenka uderza w różne tony. Wedle ich słów, nie moich, jest trochę jak Bohemian Rhapsody. Dlatego to było wyzwanie, ale podobało mi się.

Dodał jednak, że ta piosenka pozwoliła mu zrobić coś z czym się czuł już znacznie lepiej.

Umiem nawijać. Dorastałem kochając muzykę hiphopową. Darzę miłością hip-hop oraz tradycyjną muzykę country. Najlepiej razem. Tak właśnie dorastałem.

Oto fragment z filmu z omawianą piosenką:

