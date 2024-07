fot. fallout4london.com

Fallout London, czyli ogromna i ambitna fanowska modyfikacja Fallouta 4 autorstwa Team Folon, jest już dostępna do pobrania. Przenosi ona graczy do tytułowego miasta w 2237 roku, a rozmiar mapy jest naprawdę imponujący, zbliżony do tej z podstawowej wersji gry wraz z oficjalnym dodatkiem Far Harbor. Spore wrażenie robi też liczba zróżnicowanych frakcji zamieszkujących ten postapokaliptyczny świat oraz obsada, w której znaleźli się między innymi Colin Baker, Sarah Nightingale czy Neil Newbon.

Fallout London do działania wymaga posiadania Fallouta 4 wraz ze wszystkim dodatkami na PC. Instrukcję instalacji możecie znaleźć na oficjalnej stronie projektu. Twórcy ujawnili również, że nie mają planów wypuszczania swojego dzieła na konsolach, choć nie zabraniają tego członkom społeczności, jeśli ci chcieliby się tym zająć.

Fallout London - zwiastun premierowy