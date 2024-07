STALKER 2 ponownie opóźniony. Twórcy walczą z bugami i podają nową datę premiery

fot. GSC Game World

Wydawało się, że STALKER 2: Heart of Chornobyl jest już na prostej drodze do premiery i gra, po dość burzliwym okresie produkcji, trafi na PC i konsole Xbox Series X|S już 5 września tego roku. Niestety studio GSC Game World poinformowało, że będzie potrzebować więcej czasu na wyeliminowanie błędów oraz dopięcie wszystkiego na ostatni guzik. Zdecydowano się więc na ponowne przesunięcie debiutu, tym razem o około 2 miesiące, a konkretnie do 20 listopada 2024 roku.

Wiemy, że jesteście zmęczeni czekaniem i naprawdę doceniamy Waszą cierpliwość. Te dwa dodatkowe miesiące pozwolą nam na poradzenie sobie z "nieoczekiwanymi anomaliami" (lub też błędami, jak je nazywacie). Zawsze cenimy sobie Wasze wsparcie i zrozumienie - wiele to dla nas znaczy. Podobnie jak Wy nie możemy doczekać się premiery i momentu, w którym będziecie mogli doświadczyć tej gry - powiedział Yevhen Grygorovych z GSC Game World.

Jest jednak też i dobra wiadomość. 12 sierpnia w sieci ma pojawić się nowe, obszerne wideo, w którym zobaczymy niepublikowane wcześniej materiały, w tym wywiady z twórcami i dłuższe fragmenty rozgrywki, w tym jedną z fabularnych misji.