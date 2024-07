fot. McFarlane Toys

Firma McFarlane Toys zapowiedziała dwie nowe figurki z World of Warcraft. Pierwsza z nich to Krasnolud-Łowca z podwójną specjalizacją, którą będzie można "wybrać" korzystając z dołączonych do zestawów akcesoriów: wymiennej głowy, dwóch broni, dwóch dodatkowych elementów pancerza oraz zwierzęcego towarzysza. Oprócz tego w pudełku znajdzie się również podstawka, tło oraz "tajemnicza broń".

Druga figurka to Pandaren, który. w zależności od preferencji posiadacza, będzie mógł stać się Łotrzykiem lub Mnichem. Również w tym przypadku możemy liczyć na szereg dodatkowych, wymiennych elementów, między innymi drugą głowę, bronię czy podstawę z dołączanym tłem.

World of Warcraft - DWARF HUNTER: BEAST MASTER & MARKSMAN

Obie figurki wykonano w skali 1:12, a ich cena w przedsprzedaży to 29,99$, czyli około 118,50 zł. Premiera została zaplanowana na ten rok, ale dokładny termin wysyłki nie został ujawniony.

Przypominamy również, że już 27 sierpnia zadebiutuje najnowsze rozszerzenie do World of Warcraft, czyli The War Within.