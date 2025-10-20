placeholder
Fallout: New Vegas świętuje 15-lecie. Twórcy zapowiadają panel, fani czekają na remaster

W przyszłym miesiącu odbędzie się panel z okazji 15. urodzin Fallout: New Vegas. Fani są zgodni: to idealna okazja, by zapowiedzieć odświeżoną wersję kultowej gry. 
Paweł Krzystyniak
Tagi:  Fallout: New Vegas 
Fallout: New Vegas fot. Bethesda
Fallout: New Vegas niedawno obchodził swoje 15. urodziny — gra zadebiutowała w USA 19 października 2010 roku. Z tej okazji na oficjalnym profilu studia Obsidian Entertainment w serwisie X pojawił się krótki jubileuszowy wpis, w którym twórcy podziękowali fanom za wsparcie i „podtrzymywanie ducha gry przez lata”.

Na tym jednak nie koniec świętowania — zapowiedziano także urodzinowy panel poświęcony Fallout: New Vegas, w którym udział wezmą twórcy: John Lewis, Mikey Dowling, John Gonzalez oraz Brian Menze. Wydarzenie odbędzie się w sobotę, 15 listopada o godzinie 19:00 czasu polskiego. Szczegóły dotyczące jego programu nie zostały jeszcze ujawnione, choć z pewnością można spodziewać się sporej dawki wspomnień i anegdot zza kulis produkcji.

Fani mają jednak nadzieję, że przy okazji pojawi się również zapowiedź odświeżonej wersji kultowej gry z 2010 roku. Trudno byłoby o lepszy moment na takie ogłoszenie — nie tylko ze względu na 15-lecie premiery oryginału, ale także z powodu zbliżającego się drugiego sezonu serialu Fallout, którego akcja przeniesie się właśnie do New Vegas.

Fallout - easter eggi w zwiastunie 2. sezonu

Miasteczko Novac

W 2. sezonie odwiedzimy ikoniczne miasteczko Novac, w którego centrum znajduje się motel oraz charakterystyczny dinozaur z otwartą szczęką. To jedna z najbardziej rozpoznawalnych lokacji z gry Fallout: New Vegas i miejsce poznania jednego z towarzyszy.

Miasteczko Novac
fot. Prime Video
Źródło: x.com

