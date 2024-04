Fallout – jakie to uczucie nosić pancerz wspomagany? Kaskader porównuje do starych spodni

fot. materiały prasowe

Cały pierwszy sezon Fallouta jest już dostępny do obejrzenia na platformie Prime Video. Już w pierwszym odcinku twórcy zaprezentowali pancerz wspomagany Bractwa Stali, czyli niezwykle wytrzymałą zbroję, która zapewnia nie tylko ochronę przed obrażeniami, czy promieniowaniem, ale również zwiększa siłę jej użytkownika. Power Armor, który zdobywa jeden z głównych bohaterów, nie jest efektem CGI, ale został zbudowany na potrzeby serialu. Kaskader Adam Shippey miał okazję wystąpić w potężnej zbroi w produkcji Amazona. W rozmowie z Comicbook.com ujawnił, jakie uczucie towarzyszyło mu podczas noszenia tego ciężkiego kostiumu.

Fallout - kaskader zdradza, jak czuł się po założeniu pancerza wspomaganego

Shippey porównał chodzenie w Power Armorze do starych, wygodnych spodni:

W tej chwili jestem już do tego przyzwyczajony. To jak założenie starych, wygodnych spodni, które są naprawdę, naprawdę ciężkie. To znaczy, właściwie to jest całkiem przyjemne. Kręciliśmy w sierpniu w Nowym Jorku, na północy stanu było upalnie i wilgotno. Kręciliśmy też w Namibii, w Salt Flats w Utah, przy suchym powietrzu, które powodowało wyschnięcie ust.

Kaskader miał okazję wcielić się w kilka postaci, które w serialu zakładają pancerz wspomagany. Wspomniał, że najbardziej interesujące jest w tym, nie kwestia tego, kim jest ta postać, ale kim staje się, gdy ma na sobie zbroję. Według Shippeya Power Armor zmienia postrzeganie samego siebie i tego, jak wchodzisz w interakcję ze światem. To zupełnie inne doświadczenie, które wykracza poza pracę kaskadera.

Adam Shippey ma nadzieję, że będzie miał okazję powrócić w kolejnych sezonach Fallouta, aby wcielić się w kultowego potwora z gier:

[Chcę zagrać] Szpona Śmierci. Lubię nikczemne stworzenia, antagonistów. Myślę, że to byłaby naprawdę dobra zabawa, gdybym miał trochę większą zwinność. Nie wiem, jak uda nam się to zrobić w praktyce, ale [Jonathan Nolan] by to rozpracował.

