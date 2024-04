Fallout - wideo przedstawia świat serialu. Bractwo ze stali, potwory i nowe sceny

fot. Prime Video

Reklama

Do sieci trafiło nowe wideo zapowiadające serial Fallout. Jest to typowe wideo zza kulis, w którym obsada (i ekipa) zapowiada i opowiada, a obok tego widzimy sceny z planu. Jednakże to, co przyciąga wzrok to wmontowane nowe fragmenty z serialu, które choćby pokazują więcej z historii Bractwa ze stali oraz pozostałej dwójki bohaterów. Przypomnijmy, że w centrum historii są trzy postacie: kobieta, która wychodzi na świat z podziemnego schronu, ghul rewolwerowiec oraz członek Bractwa ze stali.

Twórcami są Jonathan Nolan oraz Lisa Joy, czyli duet znany z Westworld. Serial nie jest adaptacją gier Fallout, ale oryginalną historią, która dzięki współpracy z twórcami gier, jest osadzona w tym samym świecie i zgodna z tamtymi fabułami i kanonem.

Fallout - wideo o kulisach

Fallout - opis fabuły

200 lat po apokalipsie, mieszkańcy luksusowych schronów przeciwatomowych są zmuszeni do powrotu do napromieniowanego piekła, które pozostawili ich przodkowie - i są zszokowani odkryciem niesamowicie złożonego, dziwnego i bardzo brutalnego świata, który na nich czeka.

Fallout - premiera serialu odbędzie się w Polsce już 12 kwietnia w Prime Video. Od razu będzie dostępny cały sezon.

Zobacz także: