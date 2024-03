Fallout - Jonathan Nolan o zadowalaniu fanów gier. Jacy będą główni bohaterowie?

fot. Prime Video

Fallout to nadchodzący serial od Prime Video, który powstał na podstawie gier wideo. Pierwsza część gry miała premierę w 1997 roku, a następnie powstały 4 sequele i wiele spin-offów. Obecnie trwają prace nad Fallout 5.

Fallout - czy serial ma za zadanie zadowolić fanów gier?

Reżyserem serialu jest Jonathan Nolan, który podczas konferencji prasowej, wyjaśnił swoje podejście do adaptacji. Uważa, że dołączenie do projektu wyłącznie w celu zadowolenia fanów gier byłoby "głupim posunięciem".

Nie sądzę, że naprawdę można próbować zadowolić fanów czymkolwiek. Albo zadowolić kogokolwiek innego niż siebie samego. Myślę, że trzeba podejść do tego, starając się stworzyć serial taki, jaki chcesz, ufając, że my jako fani gier odnajdziemy te elementy, które są dla nas niezbędne... próbując zrobić najlepszą wersję.

Fallout - jacy będą Lucy, Maximus i Ghul?

W opisie Fallout możemy przeczytać, że 200 lat po apokalipsie spokojna mieszkanka przytulnego schronu przeciwatomowego jest zmuszona do powrotu na powierzchnię, a odkrywanie Pustkowia ją zaskakuje. W główną bohaterkę wciela się Ella Purnell, która na wirtualnej konferencji prasowej opowiedziała o Lucy.

Lucy jest mieszkanką Krypty i tym, co mnie ekscytowało w graniu jej było to, że jest taka niewinna, tak naiwna i oczywiście również bardzo uprzywilejowana. Rozpoczęcie w tym miejscu było dla mnie ekscytujące. Ona jest w zasadzie noworodkiem. Niczego jeszcze w prawdziwym życiu nie doświadczyła. Wie tylko to, czego ją nauczono i co przeczytała w książkach, które ma w skarbcu. Ta wiedza jest ograniczona. A potem trafia na Pustkowie i wiesz, co się dzieje? Co się z wtedy dzieje? To naprawdę ekscytujące, że zaczynam w tym miejscu.

Z kolei Aaron Moten, który gra Maximusa, zdradził, że jego bohater jest częścią Bractwa Stali. Dodał, że ekscytuje go to, o czym powiedziała wcześniej Purnell, że Pustkowie to początkowe miejsce.

Osoba, która mieszka na Pustkowiu przez całe swoje życie musi mieć pewien rodzaj moralnej dwuznaczności, która została na niego narzucona, żyjąc w świecie, w którym się znajduje i dokąd będzie stamtąd zmierzać.

Natomiast Walton Goggins przesłał wideo dziennikarzom, w którym opisał swoją postać - Ghula.

Ghul jest w pewnym sensie poetą Wergiliuszem z piekła [z Boskiej komedii Dantego]. Jest przewodnikiem, jeśli można tak powiedzieć, po tym napromieniowanym piekle, w którym się znajdujemy w tym postapokaliptycznym świecie. Jest ikonicznym łowcą nagród. Jest pragmatyczny, bezwzględny, ma swój własny zbiór zasad moralnych i ma złośliwe poczucie humoru. Podobnie jak ja. [śmiech].

Następnie powiedział, że jest to bardzo skomplikowany człowiek. Aby go zrozumieć, trzeba zrozumieć osobę, jaką był przed wojną. Nazywał się wtedy Cooper Howard i był zupełnie innym mężczyzną niż ghul, którego poznajemy. W trakcie serialu widzowie dowiedzą się jaki był świat, dzięki jego doświadczeniom w świecie przed opadem nuklearnym. Ghul jest pomostem między obydwoma światami. Aktor na koniec dodał, że ma nadzieję, że widzom się to spodoba.

Fallout - premiera serialu odbędzie się w Polsce 12 kwietnia w Prime Video. Na platformę trafi od razu cały sezon.