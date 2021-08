Familia: Paweł Majka pisze o rodzinie Czartoryskich

Znak

Już w przyszłym tygodniu ukaże się nowa powieść Pawła Majki. W książce pod tytułem Familia autor przeniesie czytelników do XVIII wieku i przedstawi pełną akcji i spisków historię wokół zdobywającego coraz większe wpływy rodu Czartoryskich. Ich głównymi narzędziami w drodze do sukcesu są skrytobójstwo, przekupstwo, porwania, zajazdy i korupcja.

Familia ukaże się nakładem Znaku 11 sierpnia. Oto opis i okładka książki:

Źródło: Znak

Rzeczpospolita w XVIII wieku to kraj, w którym panuje bezwzględność i bezprawie. Wartości moralne przestały mieć jakiekolwiek znaczenie. Każdy kieruje się własnym interesem. Jeśli chcesz przetrwać, musisz być silny i gardzić litością. A jeśli chcesz stworzyć na gruzach upadłego imperium nową siłę, musisz posunąć się znacznie dalej. Skrytobójstwo, przekupstwo, porwania, zajazdy i korupcja stanowią o sile twojej partii. Tak właśnie, niczym serialowa rodzina Soprano, dochodzi do władzy i rządzi Familia, ród Czartoryskich. Familia to powieść historyczna pełna dynamicznych zwrotów akcji, szalonych pościgów i dworskich intryg. Wzrost potęgi stronnictwa śledzimy z perspektywy dwójki młodych bohaterów: Krystyny i Piotra, którzy nierozerwalnie łączą swój los z Czartoryskimi. Rzuceni w wir wydarzeń, które na zawsze odmienią ich życie, muszą podjąć brutalną walkę o przetrwanie w świecie, w którym nie ma miejsca na skrupuły.