Oppenheimer - Cillian Murphy szczerze o głównej roli u Nolana. Był zdesperowany, by ją dostać

fot. UNIVERSAL PICTURES

Christopher Nolan i gwiazda serialu Peaky Blinders, Cillian Murphy, pracowali razem przy wielu różnych projektach. Aktor wystąpił w jego trzech filmach o Batmanie, Incepcji i Dunkierce. W tych wszystkich produkcjach grał jednak tylko drugoplanowe role. Dopiero w Oppenheimerze, który ma zadebiutować w lipcu 2023 roku, po latach współpracy dostał swoją pierwszą główną rolę w filmie Nolana. I jak sam przyznaje, był zdesperowany, by ją dostać. Zobaczcie jego wypowiedź na ten temat poniżej.

Cillian Murphy szczerze o głównej roli u Nolana

Zawsze to powtarzałem, publicznie i prywatnie samemu Chrisowi, że jeśli jestem dostępny i chcesz mnie w filmie, to jestem tu dla ciebie. Nie obchodzi mnie, jak duża ma to być rola; choć w głębi duszy, po cichu, byłem zdesperowany, by zagrać główną rolę dla niego.

Dodał, że Nolan złożył mu ofertę telefonicznie:

Jest skromny i nigdy siebie nie docenia. W swoim bardzo angielskim stylu po prostu powiedział: "Słuchaj, napisałem scenariusz, jest o Oppenheimerze. Chcę żebyś był moim Oppenheimerem". To był świetny dzień. Łączy nas zbudowane przez lata zrozumienie, zaufanie i szacunek. Czułem, że to dobry czas, by wziąć na siebie większą odpowiedzialność. I tak się złożyło, że jest naprawdę ogromna.

Aktor powiedział także, że choć ta rola jest dużym wyzwaniem, to czuje się pewnie, ponieważ współpracuje z jednym z największych reżyserów wszechczasów; Nolan miał duży wpływ na jego życie i zawsze oferował mu ciekawe role, a Murphy kocha pracować na jego planach filmowych.

Oppenheimer - zdjęcia