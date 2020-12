Fan stworzył w pełni funkcjonalną wyciągarkę rodem z Batmana

Źródło: YouTube / Built IRL

Batman mógł nie mieć żadnych nadnaturalnych mocy jak inni superbohaterowie, ale ich brak nadrabiał sprytem oraz szeregiem zmyślnie zaprojektowanych gadżetów. Jednym z najprzydatniejszych wspomagaczy była miniaturowa wyciągarka zamocowana przy nadgarstku. To dzięki niej mógł błyskawicznie przemieszczać się po mieście i polu walki.

Niestety, zdążyliśmy przyzwyczaić się do tego, że komiksowe technologie nie mają zbyt wiele wspólnego z rzeczywistością. Skonstruowanie wyciągarki tak małej, aby heros mógł bez problemu nosić ją przy nadgarstku, przez lata wydawało się niemożliwe. Na szczęście technologia nieustannie ewoluuje i youtuber Built IRL postanowił podjąć trud stworzenia w pełni funkcjonalnego urządzenia tego typu. I po wielu trudach dopiął swego:

Najnowsza odsłona wyciągarki od Built IRL wyposażona jest w mechanizm wystrzeliwania haka za pomocą naboju CO2 oraz silnik o mocy 10000 W, który jest w stanie dość szybko i sprawnie unieść człowieka w powietrze. Sprzęt wyróżnia się na tle poprzednich konstrukcji także precyzyjnym systemem sterowania.

Ten pozwala kontrolować tempo pracy urządzenia oraz zwinąć linę po jej wystrzeleniu.

Mimo ogromnych postępów na drodze do skonstruowania nadgarstkowej wyciągarki, ta wciąż nie jest tak wszechstronna jak gadżet wykorzystywany przez Batmana czy Rico Rodrigueza z Just Cause. Jest uciążliwa w obsłudze, toporna i działa wolniej niż jej popkulturowe pierwowzory. Ale mimo swoich wad i tak zrobiła na nas piorunujące wrażenie. Jest tak mała, że choć przez chwile pozwala poczuć się tak, jakby jej użytkownik był prawdziwym Mrocznym rycerzem.