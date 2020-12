Znamy tożsamość nowego, czarnoskórego Batmana. Totalne zaskoczenie; nikt nie stawiał na tę postać

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Doug Braithwaite/Diego Rodriguez/DC

DC od jakiegoś czasu solidnie promuje wydarzenie Future State, które ma na zawsze zmienić oblicze całego uniwersum. Przypomnijmy, że jego akcja rozegra się w przyszłości, a w poszczególnych odsłonach cyklu zobaczymy szereg nowych wersji superbohaterów z Wonder Woman i Flashem na czele. Prawdopodobnie największą zagadką pozostawało to, kim jest kolejny, czarnoskóry Batman. Właśnie poznaliśmy jego tożsamość.

W serii Future State: The Next Batman ze scenariuszem nagrodzonego wcześniej Oscarem Johna Ridleya w roli Mrocznego Rycerza pojawi się więc Tim Fox, trzymający się zazwyczaj na uboczu zasadniczych wydarzeń syn Luciusa i brat Luke'a. Przypomnijmy, że to właśnie w tym ostatnim większość fanów dopatrywała się nowej inkarnacji Batmana.

Timothy Fox (w niektórych historiach przedstawiany jako Jace) zadebiutował w komiksach w 1979 roku. Po konflikcie z ojcem zerwał on związki z rodziną - przez długi czas nie widzieliśmy go w uniwersum DC. Powrócił do niego ostatnio, w ramach eventu Wojna Jokera, gdy Catwoman przekazała rodzinie Foxów większość fortuny Bruce'a Wayne'a.

Future State: The Next Batman #2 - okładka alternatywna

Trzeba przyznać, że wybór akurat tej postaci jako kolejnego Batmana jest nie lada zaskoczeniem. Wszystko wskazuje na to, że Ridley chce wykorzystać fakt braku "fabularnego obciążenia" bohatera, mogąc rozwijać jego przygody w dowolnym kierunku.

Tim Fox w roli Batmana zadebiutuje w zeszycie Future State: The Next Batman #1, który ukaże się w USA 5 stycznia.