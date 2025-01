UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. YouTube/Marvel

Reklama

Marvel Studios może mieć dalsze plany na postać Doktora Dooma, którą do MCU wprowadzi piąta część serii Avengers. Podobno jednak złoczyńca ma odgrywać istotną rolę w uniwersum jeszcze dłużej!

MCU – plany na postać Doktora Dooma

Powrót braci Russo do reżyserowania filmów Marvela budzi nadzieje na powtórzenie sukcesu, jakim były filmy Avengers: Wojna bez granic i Avengers: Koniec gry. Zdanie na temat powrotu Roberta Downeya Jr. do MCU w zupełnie nowej roli – tym razem czarnego charakteru, Doktora Dooma, były podzielone, ale nie można zaprzeczyć, że budzą zainteresowanie nowymi filmami.

Postać na pewno pojawi się w Avengers: Doomsday w 2026 roku oraz Avengers: Secret Wars w 2027 roku. W pierwszym z nich najpewniej będzie jedną z ważniejszych postaci, ale oczekuje się, że także w drugim odegra równie znaczącą rolę. Krążą też pogłoski, że zadebiutuje już w nadchodzącej Fantastycznej Czwórce, gdzie RDJ miałby pojawić się w scenie po napisach, pierwszy raz jako Doktor Doom, a nie Tony Stark. Według nowych plotek, aktor ma w planach grać tego złoczyńcę jeszcze dłużej, bowiem Marvel Studios planuje utrzymanie go jako jednego z głównych złoczyńców na kolejne filmy, które ukażą się już w kolejnej sadze MCU. Miałoby to wiązać się z komiksami, gdzie także nie był jednorazowym czarnym charakterem, a nadal rządził Latverią – nawet po niepowodzeniu w przejęciu władzy nad światem. Może to oznaczać powrót do franczyzy Iron Mana, gdzie Doom miałby pełnić rolę "Niesławnego Iron Mana", jak było to w przypadku komiksów.

Na razie nie znamy oficjalnych stanowisk Roberta Downeya Jr. ani Marvel Studios w tej sprawie.

Tak może wyglądać Robert Downey Jr. jako Doktor Doom. Zobacz fanowską grafikę