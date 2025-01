Marvel zmienia plany! Armor Wars przerabiane po fali krytyki MCU.

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Fot. Marvel

Reklama

Armor Wars to projekt ogłoszony już lata temu. Początkowo planowano go jako serial, który miał przywołać klimat filmów o Iron Manie. W centrum fabuły miał znaleźć się Rhodey, czyli War Machine, grany przez Dona Cheadle’a. Z czasem projekt przekształcono w film, ale od tamtej pory brakowało konkretnych informacji. Co dalej z Armor Wars?

Armor Wars - film MCU z problemami

Według doniesień scoopera Daniela Richtmana, prace nad filmem Armor Wars na razie zostały wstrzymane. Powodem jest konieczność całkowitej przebudowy scenariusza. Fabuła ma być zupełnie inna, niż pierwotnie planowano, a projekt został przesunięty na kolejną sagę MCU – po zakończeniu Sagi Multiwersum wraz z Avengers: Secret Wars.

Decyzja o zmianach wynika z krytyki, jaka spadła na MCU, a szczególnie na serial Tajna Inwazja. Produkcja ta jest uznawana za jedną z najgorszych w historii Marvel Studios. Postać Rhodeya odegrała w niej ważną rolę, która wiązała się z kontrowersyjnym zwrotem akcji. W obliczu tej krytyki twórcy mają spory problem – jak naprawić odbiór tej postaci? Fani już spekulują, że w Armor Wars zobaczymy próby "odkręcenia” nieudanych decyzji fabularnych.

materiały prasowe

Co dalej z Rhodeyem?

Na razie Marvel Studios nie odniosło się do tych doniesień, więc informacje pozostają w sferze plotek. Wiadomo jednak, że Rhodey najprawdopodobniej pojawi się w nadchodzącym Avengers: Doomsday, co może być kluczowe dla dalszych losów tej postaci.