Marvel jednak to zrobił. Mocarz pokazany w spocie Fantastycznej 4

W nowym spocie promującym film Fantastyczna 4: Pierwsze kroki pojawia się kluczowa postać. Tym samym po raz pierwszy widzimy Franklina Richardsa, nowonarodzonego synka Reeda i Sue. W ten sposób Marvel Studios obaliło wcześniejsze teorie o krótkim cameo tej postaci w scenie po napisach.

Przypomnijmy, że wcześniej krążyły plotki o castingu. Marvel miał poszukiwać aktora w wieku od 10 do 13 lat, co miałoby oznaczać, że do czasu wydarzeń ukazanych w Avengers: Doomsday Franklin postarzeje się o przynajmniej dekadę. To zapewne nawiązywałoby do komiksów, gdzie chłopak potrafił manipulować swoim wiekiem, by uzyskać dojrzałość emocjonalną potrzebną mu w okiełznaniu wszechpotężnych mocy. Ostatecznie jednak Franklin wrócił do swojej dziecięcej formy.

Fantastyczna 4: Pierwsze kroki - fabuła, zdjęcia, premiera

Akcja filmu The Fantastic Four: First Steps toczy się w tętniącym życiem, retrofuturystycznym świecie inspirowanym estetyką lat sześćdziesiątych. Fantastyczna 4: Pierwsze kroki przedstawi kultową Pierwszą Rodzinę Marvela: Reeda Richardsa / Mistera Fantastica, Sue Storm / Niewidzialną Kobietę, Johnny’ego Storma / Ludzką Pochodnię oraz Bena Grimma / Stwora. Bohaterowie staną w obliczu największego zagrożenia, z jakim dotąd się mierzyli – będą musieli obronić Ziemię przed potężnym kosmicznym bytem Galactusem i jego tajemniczą heroldką. Złowrogi przeciwnik planuje pochłonąć całą planetę wraz ze wszystkimi jej mieszkańcami.

Fantastyczna 4: Pierwsze kroki - okładki magazynu Empire

Premiera filmu została zaplanowana na 25 lipca 2025 roku.