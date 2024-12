Szalone warianty postaci z 3. sezonu What If...?! Thanos jako Wolverine, Hulk z mocą magii

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

materiały prasowe

W finale serialu A gdyby...? Obserwatorzy wykorzystują swoje moce, by wyeliminować Strażników Multiwersum, czyli Kapitan Carter, Storm, Byrdie i Kahhori. Ich celem jest wymazanie tych postaci oraz każdej ich wersji z multiwersum. W trakcie tej sekwencji widzimy, jakie inne warianty bohaterów zostały zniszczone. To świetnie zmontowana sekwencja, która obrazuje nieskończone możliwości, jakie Marvel ma do zaoferowania w świecie pełnym alternatyw. Jednocześnie stanowi doskonałe podsumowanie serialu, jakim jest What If...?. Mimo zaledwie trzech sezonów produkcja zdołała przedstawić szeroką gamę rzeczy, które można stworzyć z ulubionymi postaciami widzów.

Warianty w finale What If...? [GALERIA]

Dodatkowo, jeszcze zanim zobaczyliśmy napisy końcowe, Marvel Studios przygotowało krótki montaż postaci, które istniały w szeroko pojętym Multiwersum. Zostało to pokazane w stylu podobnym do czołówek każdego z epizodów. Pełną listę postaci znajdziecie poniżej.

