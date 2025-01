South of Midnight - nowy zwiastun gry. Akcja, przygoda i folklor Głębokiego Południa USA

fot. Xbox Game Studios

South of Midnight to nadchodząca, przygodowa gra akcji od studia Compulsion Games, autorów Contrast i We Happy Few. Gracze wcielą się w Hazel, młodą kobietę, która zostaje wybrana na Tkaczkę, osobę z magicznymi zdolnościami umożliwiającymi jej uzdrawianie duchów i zszywanie zerwanych więzi.

Gdy przez miasteczko Hazel przechodzi huragan, bohaterka zostaje wciągnięta do fantastycznego świata inspirowanego folklorem rodem z Głębokiego Południa Stanów Zjednoczonych. Nie zabraknie więc przeróżnych istot, zarówno tych nastawionych do bohaterki tak wrogo, jak i przyjaźnie, a także nastrojowej muzyki w tle. Z przedsmakiem tego wyjątkowego klimatu można zapoznać się w nowym zwiastunie gry.

NaSouth of Midnight nie będziemy musieli długo czekać. Data premiery gry została ustalona na 8 kwietnia tego roku. Produkcja zmierza na PC oraz konsole Xbox Series X|S i od dnia debiutu dostępna będzie w katalogu usługi Xbox Game Pass.