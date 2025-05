Przesłuchanie z nową Hermioną Granger viralem w sieci. Brzmi jak mała Emma Watson!

fot. materiały prasowe

We wtorek 27 maja 2025 roku poznaliśmy następczynię Emmy Watson, która wcieli się w Hermionę Granger w serialu Harry Potter. To 11-letnia Arabella Stanton, która różni się od swojej poprzedniczki tym, że ma ciemniejszą karnację i duże przednie zęby. Jednak kolejne materiały wideo udowadniają, że dziewczynka jest na odpowiednim miejscu. Internauci zachwycają się fragmentami musicalu Matilda, w którym Arabella grała główną rolę. Z kolei na TikToku trenduje fragment jej przesłuchania, co możecie zobaczyć poniżej.

Arabella Stanton - nowa Hermiona Granger [WIDEO]

Dodatkowo zachęcamy do obejrzenia fragmentu musicalu Matilda, w którym Arabella Stanton śpiewa utwór When I Grow Up. Spektakl został wystawiony na londyńskim West Endzie. Wówczas dziewczynka miała 9 lat i była najmłodszą aktorką z całej ekipy.

Harry Potter - J.K. Rowling komentuje nowe Golden Trio

Jak można było się spodziewać, twórczyni serii o Harrym Potterze zaakceptowała nowych aktorów. Na platformie X J.K. Rowling napisała, że "cała trójka jest niesamowita" i nie mogła być bardziej zadowolona z dokonanego wyboru. Przypomnijmy, że w tytułową rolę wcieli się Dominic McLaughlin, a debiutant Alistair Stout zagra Rona Weasleya.

Serial Harry Potter ma zadebiutować w 2026 roku.

Harry Potter - obsada serialu

Przypominamy, kto wcieli się w ikonicznych nauczycieli szkoły Hogwartu. Resztę małych aktorów, którzy wcielą się uczniów, takich jak Draco Malfoy czy Neville Longbottom, jeszcze nie ujawniono.