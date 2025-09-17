placeholder
Usunięta scena z Fantastycznej 4. Zabójcza Sue Storm grozi złoczyńcy

Pokazano jedną z usuniętych scen z filmu Fantastyczna 4: Pierwsze kroki, który nadal można oglądać w wybranych kinach. Co przedstawia?
Paulina Guz
Tagi:  Fantastyczna 4 
Vanessa Kirby - Sue Storm aka Niewidzialna Kobieta Źródło: Marvel
Pokazano usuniętą scenę z Fantastycznej 4. To dokładnie ta, o której Vanessa Kirby i Paul Walter Hauser wielokrotnie powtarzali, że chcieliby, by znalazła się w ostatecznej wersji filmu. Jest w niej ciężarna Sue Storm, która grozi złoczyńcy, że może wywołać u niego tętniaka, tworząc jedno ze swoich pól siłowych w jego mózgu. Kilka razy użyła już tej przerażającej umiejętności w komiksach. O dziwo, reszta rozmowy między bohaterami jest raczej przyjazna.

Usunięta scena z Fantastycznej 4

Sue Storm potrafi być niebezpieczna

Dlaczego Vanessa Kirby chciała, by ta scena znalazła się w filmie? Jej zdaniem w komiksach postać często groziła przeciwnikom, że mogłabym ich z łatwością zabić w ten sposób. To przypomnienie, że jej moce są naprawdę niebezpieczne. „Wydawało mi się to tak realistyczne, że ktoś, kto stara się działać dla dobra ludzkości, ma również możliwość, tak jak my wszyscy, do czynienia zarówno dobra, jak i zła” – podsumowała aktorka. 

Byliście na Fantastycznej 4 w kinie? Dajcie znać, jak wrażenia!

Źródło: comicbookmovie.com

Paulina Guz
Tagi:  Fantastyczna 4 
