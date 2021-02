Fantastyczna Czwórka na 60. urodziny dostanie specjalną serię. Herosi postarzeją się razem z nami

Marvel

W listopadzie minie dokładnie 60 lat od momentu, gdy Fantastyczna Czwórka po raz pierwszy pojawiła się w uniwersum Marvela. Celebrację tego wydarzenia uświetni nowa seria komiksowa o tytule Fantastic Four: Life Story, której autorami są scenarzysta Mark Russell i rysownik Sean Izaakse. W ramach tej opowieści mamy zobaczyć herosów starzejących się zgodnie z upływającymi w rzeczywistym świecie latami, a akcja historii będzie rozgrywać się na przestrzeni kilku dekad.

W premierowym zeszycie serii Reed Richards, Sue Storm, Ben Grimm i Johnny Storm odbędą kosmiczny lot, który na zawsze zmieni ich życie. Później fabuła ma skupić się na innych najważniejszych momentach z mitologii Pierwszej Rodziny Marvela - sytuacje te powinny korespondować z wydarzeniami z realnego świata, takimi jak zimna wojna czy wyścig kosmiczny.

Jak zapowiada w specjalnym komunikacie Dom Pomysłów, Life Story opowie "całą historię Fantastycznej Czwórki - od początku do końca". Oto pierwsze materiały promocyjne:

Fantastic Four: Life Story #1 - materiały promocyjne

W zeszłym roku w USA ukazała się złożona z 6 zeszytów miniseria Spider-Man: Life Story, która w podobny sposób podchodziła do mitologii postaci Pajączka. Zobaczyliśmy w niej działania Petera Parkera od momentu, gdy ukończył 15 lat, aż do ostatnich superbohaterskich potyczek herosa, w trakcie których miał on już 72 lata.

Zeszyt Fantastic Four: Life Story #1 zadebiutuje w Stanach Zjednoczonych w maju.