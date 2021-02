Antysemicki przekaz w Immortal Hulk? Poszło o ten konkretny rysunek; twórca już przeprosił

Marvel

Komiksowa seria Immortal Hulk, której autorami są Al Ewing i Joe Bennett, to bez dwóch zdań jeden z najlepszych tytułów superbohaterskich, jakie ukazują się obecnie na amerykańskim rynku. Tym razem wśród społeczności fanów powieści graficznych zasłynęła ona jednak z zupełnie innego powodu. Wielu internautów dostrzegło bowiem antysemicki przekaz w konkretnym rysunku stworzonym przez Bennetta, która to plansza znalazła się w najnowszej odsłonie cyklu.

W zeszycie Immortal Hulk #43 Joe Fixit/Szary Hulk, kontrolujący obecnie ciało Bruce'a Bannera, za pomocą skradzionej karty kredytowej kupuje biżuterię, aby następnie próbować ją spieniężyć u pobliskiego jubilera. Jedna z ilustracji całej sekwencji pokazuje nam, że właścicielem sklepu jest osoba o nazwisku Cronemberg (jak się później okazało, miało to być nawiązanie do reżysera Davida Cronenberga). Sęk w tym, że na oknie w tym miejscu zamiast napisu "Jewelry" (ang. "jubilerski" tudzież "biżuteria") widzimy "Jewery" (ang. "jew" = "żyd"; samo "Jewery" może odnosić się z kolei do opartego na stereotypowym myśleniu zachowania żydów w trakcie handlu - słowo to najczęściej ma nacechowanie pejoratywne). Jakby tego było mało, szyld został umieszczony tuż nad Gwiazdą Dawida.

Zobaczcie sami:

Immortal Hulk #43 - plansze

Wielu komentatorów w mediach społecznościowych zaczęło zwracać uwagę na tę scenę, przekonując, że Bennett wplótł w nią antysemicki, stereotypowy przekaz; podkreślano też, że w sklepie jubilerskim w komiksie osoby na drugim planie dyskutują wyłącznie o pieniądzach.

Sam oskarżony odniósł się do sprawy w specjalnym oświadczeniu:

Aby oddać hołd gatunkowi, przez całą serię zamieszczałem nawiązania do słynnych reżyserów horrorów - w Immortal Hulk #43 było to odniesienie do Davida Cronenberga. Literówki w napisach na oknie były autentycznym, ale wciąż strasznym błędem; ponieważ tworzyłem te napisy wspak, przypadkowo źle przeliterowałem oba słowa. Nie mam żadnego wytłumaczenia dla sposobu, w jaki przedstawiłem Gwiazdę Dawida. Zawiodłem na polu właściwego zrozumienia tego problematycznego i obraźliwego stereotypu, lecz po wysłuchaniu waszych głosów, teraz pojąłem swój błąd. To było złe, obraźliwe i krzywdzące pod wieloma względami. To błąd, którego konsekwencje muszę ponieść sam. Przepraszam każdego, kto poczuł się tym skrzywdzony. Pracuję z Marvelem nad naprawą problemu, a całą sytuację traktuję jako lekcję i okazję do refleksji nad tym, w jaki sposób podchodzę do swojej pracy.

Przeprasza także Marvel, który zdaje sobie sprawę, że powyższy błąd został przeoczony w trakcie późniejszych działań edytorskich. Wiemy już, że we wszystkich wydaniach cyfrowych, przyszłych przedrukach i wydaniach zbiorczych Immortal Hulk #43 problematyczny napis na witrynie sklepowej zostanie poprawiony; zniknie z niej także Gwiazda Dawida.

To nie pierwszy raz, gdy wokół akurat tego rysownika pojawiają się kontrowersje. Gdy 2 lata temu członkowie skrajnej prawicy zaatakowali homoseksualnego dziennikarza, Glenna Greenwalda, Bennett stwierdził, że ofiara powinna "raczej przyjąć zwykły cios niż dostać z otwartej dłoni" (później za ten wpis przepraszał). Z kolei w zeszłym roku, tuż po zamieszczeniu na swoim Instagramie rysunku She-Hulk, jeden z fanów stwierdził, że "tak wygląda wściekły, transpłciowy syn Hulka" - artysta zareagował na tę wypowiedź całą serią reprezentujących rozbawienie emotikonek.