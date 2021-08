Fantastyczna Czwórka - Kevin Feige o castingu. Znana obsada, czy nowe twarze?

Fot. Marvel/comicbookmovie.com

Fantastyczna Czwórka będzie samodzielnym filmem MCU. Za jego reżyserię odpowiada Jon Watts, który pełni to samo stanowisko przy produkcji Spider-Man: No Way Home. Nie znamy jeszcze ani zarysu fabuły, ani możliwej daty premiery. I prawdopodobnie więcej szczegółów pojawi się dopiero po premierze Pajączka. Jednak Kevin Feige postanowił wypowiedzieć się na temat castingu w wywiadzie dla ComicBook.com. Prezes Marvela zasugerował mieszankę nowych i znajomych twarzy. Czego możemy się spodziewać?

Shang-Chi Chrisa Hemswortha Toma Hiddlestona Toma Hollanda Benedicta Myślę, że MCU jest przepiękną kombinacją znanych aktorów i świeżych twarzy. Wystarczy spojrzeć nie dalej, jak na Simu w, jak na, na, którego wcześniej nie znało za wiele osób, albo macie, który przyjął rolę Doktora Strange'a. Jest też Christian Bale, który zagrał Gorra w Thorze. To zawsze połączenie obu. I naprawdę zależy nam na znalezieniu najlepszego aktora do zagrania swojej roli, niezależenie od tego czy jest już znany, czy nie.

Nie wiemy też jeszcze na tym etapie, czy mamy oczekiwać grupy nastolatków, czy dorosłych. Jakby byłby wasz wymarzony casting?